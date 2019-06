Il Sassari calcio Latte Dolce conferma l'attaccante Paolo Palmas

La furia di Castelsardo, Paolo Palmas, bomber del Sassari calcio Latte Dolce reduce dalla sua terza e fortunata stagione in maglia biancoceleste, rinnova con la dirigenza del club sassarese è da ulteriore corpo e sostanza al progetto affidato ancora una volta alle mani di mister Stefano Udassi. Attaccante, castellanese nato il 04 agosto 1993, è la seconda pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-'20.



Paolo Palmas, attaccante del Sassari calcio Latte Dolce: «L’anno scorso ho iniziato la stagione con grandi stimoli e sopratutto con tanta voglia di mettermi in gioco. È stata una stagione certamente positiva per me, e così è stato grazie ad un gruppo di giocatori fantastico e al supporto di uno staff molto preparato. Grazie a loro, grazie ai miei compagni, grazie alla fiducia del club sono riuscito a esprimermi al meglio, sopratutto nella seconda parte della stagione. Credo molto in questo progetto e sono felice di esserne ancora parte. La prossima sarà per me la quarta stagione in serie D con addosso la maglia del Sassari calcio Latte Dolce: è un ambiente dove mi sento a casa, dove posso stare bene con le persone con cui sto bene in campo e fuori. Il mister? Zero ruffianeria ma piena sincerità: è senza dubbio il migliore che abbia mai avuto, essendo lui un ex attaccante cerco di seguire i suoi consigli e migliorare sempre. Ora ci attende un mese di relax poi si riparte, e riparto ancora più motivato di prima. Obiettivo è affrontare la prossima stagione con umiltà ma con la consapevolezza che anche nel prossimo campionato potremo dare del filo da torcere a tutti».