Soggiorno estivo a Levico Terme: relax, divertimento, sport e cultura

PUBBLIREDAZIONALE

Una vacanza, soprattutto estiva, per essere veramente speciale deve prevedere momenti di svago, di cultura e di benessere. Riuscire a trovare una meta in grado di garantire tutto questo non è certamente facile, anzi viene da chiedersi se esista veramente. In effetti, esiste ed è una delle meraviglie del Trentino: Levico Terme.Questa località è conosciuta in tutto il mondo per la presenza di importanti stabilimenti termali, che sfruttano le proprietà terapeutiche e benefiche delle acque minerali arsenico-ferruginose, che sgorgano a 1500 metri di altezza. Tuttavia, questo piccolo angolo di paradiso del territorio italiano ha molto altro da offrire: basta avere la voglia di esplorare e di provare nuove emozioni. Ovviamente, per rendere il soggiorno davvero speciale, è necessario individuare l'alloggio giusto.La scelta migliore è l'hotel Daniela a Levico Terme , in quanto situato in una posizione strategica rispetto alle principali attrattive della zona e della Valsugana. Si tratta di un albergo a conduzione familiare, dotato di giardino con vasca idromassaggio, camere confortevoli e ristorante che propone pietanze tipiche. Inoltre, per allietare la permanenza dei clienti, mette a disposizione attrezzature per effettuare escursioni, materiale informativo e tanti servizi per i ciclisti ed i motociclisti.Lago di Levico: uno specchio d'acqua dolce ricco di sorpreseUna delle principali attrazioni di questa meravigliosa località del Trentino Alto Adige è, sicuramente, il lago di Levico. É il secondo per grandezza in Valsugana, dopo il lago di Caldonazzo, ed è caratterizzato da acque terse e cristalline, tant'è che dal 2013 la FEE (Foundation for Environmental Education) gli ha conferito la prestigiosa Bandiera Blu.I vacanzieri più sportivi, in questa zona, possono svolgere diverse attività all'aria aperta, come pesca, sub, beach volley, canoa, kayak e nuoto. Tuttavia, è possibile anche rilassarsi al sole o costeggiare il lago con una passeggiata, rimanendo completamente immersi nella natura. Inoltre, nelle immediate vicinanze si trova la pista ciclabile della Valsugana, che si estende per ben 80 km e che permette di contemplare meravigliosi scorci paesaggistici.Arte, cultura ed intrattenimento in Valsugana: le principali attrattiveLevico Terme è la meta perfetta anche per coloro che desiderano ampliare i propri orizzonti culturali. Infatti, nella vicina Val di Sella è possibile visitare una rassegna artistica, pensata per unire arte e natura, detta Arte Sella. Tutte le opere, che è possibile ammirare, sono realizzare con foglie, rami ed altri elementi provenienti dal bosco.Tuttavia, in questo tratto di territorio trentino si trovano anche numerosi Forti della Grande Guerra, che sono in grado di regalare intese emozioni a chi li sa contemplare con rispettoso silenzio. Il glorioso passato rivive, però, anche attraverso le maestose fortezze della Valsugana, come il Castello di Pergine, ancora in ottime condizioni.Per divertirsi, poi, sono disponibili numerosi eventi, che permettono di divertirsi e di scoprire ancora meglio le bellezze e le attrattive locali. Alcuni dei più belli si tengono presso il Parco delle Terme, di derivazione asburgica, che raccoglie oltre 125 specie arboree. Qui, è possibile effettuare viste guidate ed anche laboratori di educazione ambientale di grande rilevanza.