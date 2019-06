Il Comune di Sennori cerca luoghi di pregio per celebrare matrimoni e unioni civili

I privati che intendono mettere a disposizione del Comune sedi di pregio per la celebrazione di matrimoni e unioni civili hanno tempo fino al 24 giugno per presentare la richiesta agli uffici comunali ed essere inseriti nell’Elenco ufficiale.I luoghi scelti da una commissione comunale saranno concessi in comodato gratuito al Comune per 5 anni, e saranno utilizzati dall’amministrazione esclusivamente nelle occasioni di celebrazione di matrimoni e unioni civili. In tali circostanze queste sedi saranno considerate a tutti gli effetti come separati uffici di Stato civile. Saranno presi in considerazione ville, ristoranti, agriturismi o comunque strutture ricettive che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale paesaggistico o artistico. L’utilizzo di queste sedi sarà disciplinato da una convenzione ad hoc fra i privati e il Comune. «Questo è il secondo passo, dopo l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale, per favorire sempre più i matrimoni fuori sede, veicolo di propaganda turistica e quindi di sviluppo economico, aspetto su cui stiamo puntando le azioni dell’amministrazione», spiega l’assessora al Turismo, Elena Cornalis. Per aderire all’iniziativa i privati possono presentare richiesta tramite i moduli scaricabili dal sito internet del Comune di Sennori, www.comune.sennori.ss.it, e negli uffici di Stato civile.