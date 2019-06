10) Design Lovers (Portisco): Non solo architettura tradizionale. La distribuzione contemporanea degli ambienti, i pezzi di design fanno di questa villa in perfetto stile Bauhaus la scelta perfetta per gli amanti del design contemporaneo.

















La Sardegna si conferma in testa alle classifiche del turismo premium. E’, infatti, sull’isola che si concentrano le ville e gli immobili più richiesti da parte di vip e milionari provenienti da ogni angolo del mondo. Tra gli immobili più ambiti in Italia, gestiti da Engel & Völkers, società leader a livello mondiale nell’intermediazione di immobili residenziali e commerciali di altissima qualità e con una divisione yacht e aviation nel segmento premium, ben il 40% sono situati in Sardegna. Una villa di medie dimensioni nel cuore della Costa Smeralda, quando la stagione estiva raggiunge il suo culmine, può costare anche centinaia di migliaia di euro al mese.“Sono almeno 150 le ville di lusso, nella sola Costa Smeralda, presenti sul mercato ufficialmente ma il numero sale molto se si pensa a tutte quelle ville, sempre disponibili alla locazione, ma che per ovvie ragioni rimangono spesso privatissime e non pubblicizzate - spiega Daniela Ciboddo titolare della Engel & Völkers Costa Smeralda – E’ importante capire comunque, che la locazione di lusso è un business che ha clienti esclusivi ma è al contempo un’opportunità concreta per far girare l’intera economia del territorio e creare un ampio indotto. Infatti, chi viene in vacanza qui, prendendo una villa in affitto, chiede sempre una serie di servizi aggiuntivi come la presenza di personale specializzato: cuochi, giardinieri, personal trainer etc.”Ma quali sono le ville più ambite?Ecco di seguito una Foto Gallery con le peculiarità di ognuna, tra queste anche “H2O”, la villa di Puntaldia scelta da George Clooney per il suo soggiorno in Sardegna, con moglie e figli, durante le riprese della serie tv «Catch-22».1) Gli interni più lussuosi: la villa si trova nella baia di Romazzino. Ristrutturata di recente, reinterpreta il fascino tipico dell’architettura della Costa Smeralda in chiave contemporanea.2.1) La piscina più scenografica: sul crinale di una collina di granito rosa, si erge la piscina con vista sull’insenatura dell’esclusiva Marina di Porto Cervo.2.2) La piscina più esclusiva (Pevero Alto): a due passi dal centro della movida smeraldina, da questa piscina, sorseggiando un cocktail, si può ammirare la splendida baia di Cala di Volpe.3) Celebritie’s favorite: E’ la preferita dai vip grazie a stucchi bianchissimi, forme sinuose e l’esclusiva private view sulla Marina di Porto Cervo.4) Total privacy: A Porto Rafael, questa villa incarna perfettamente l’ideale di buen retiro. Immersa nella macchia Mediterranea, è il luogo ideale per ritrovare calma e pace lontani dalla quotidianità moderna.5) Stile iconico Smeraldino: Interni candidi e freschi, linee morbide e sinuose sono le caratteristiche tipiche dell’architettura della Costa Smeralda. I preziosi materiali locali, come il marmo e il legno di ginepro sbiancato, riempiono gli ampi ambienti e rendono la casa un tutt’uno con il territorio circostante.6) Full optional (Porto Rafael ): per i più esigenti. Senza rinunciare alla tradizione architettonica Mediterranea, la villa offre ai suoi ospiti comfort moderni di ogni sorta: piscina riscaldata, wifi, netflix, spotifiy, sistema di chiamate interne, video intercom e molto altro.7) Vista mozzafiato: A picco sugli splendidi colori della baia del Pevero, la villa offre la possibilità di contemplare uno degli scorci simbolo della Costa Smeralda.8) Bagno con vista: Per godere al 100% della vista sulla baia del Pevero. Questa residenza ha fatto del panorama il protagonista indiscusso di ogni suo ambiente.9) A prova di paparazzo: Circondata da un parco privato di circa 60.000 metri quadri e con accesso privato al mare, questa villa a Puntaldia è la soluzione ideale per chi vuole fuggire gli occhi indiscreti. Per questi motivi anche George Clooney l’anno scorso l’ha scelta come casa durante le sue riprese di Catch 22.