Olmedo, collegamento del nuovo acquedotto dalle squadre di Abbanoa

Durante le operazioni di collegamento sarà necessario sospendere l’operatività dell’acquedotto. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte nei serbatoi. Successivamente sarà effettuata un chiusura dell’erogazione per mettere in pressione la condotta e riempire nuovamente i serbatoi. A Olmedo la chiusura sarà effettuata da mezzogiorno di domani sino alle 5 della mattina successiva. Nelle frazioni di Carrabuffas, Rudas e Monte Predroseddu le interruzioni dell’erogazione si verificheranno dalle 8.30 di domani alle 5 della mattina successiva.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi e completare gli interventi nel minor tempo possibile anticipando la riapertura dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

























Più di 200mila euro per rifare oltre un chilometro e mezzo dell’acquedotto di Olmedo: domani, mercoledì 19 giugno 2019, le squadre di Abbanoa collegheranno le nuove condotte realizzate nelle ultime settimane in località Scala Cavalli. Si tratta del “Ramo Olmedo” dell’Acquedotto Bidighinzu che serve oltre al Comune da cui prende il nome anche le frazioni di Carrabuffas, Rudas e Monte Predroseddu in territorio di Alghero.Le vecchie tubature in acciaio erano ormai da tempo in condizioni critiche: la loro operatività veniva garantita esclusivamente dai costanti interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa che ne hanno evitato il collassamento. Nel frattempo è stato progettato l’intervento per la sostituzione integrale di un tratto di oltre un chilometro e mezzo. I lavori sono stati inseriti nel piano delle manutenzioni straordinarie con un investimento di 215mila euro stanziato dai fondi del bilancio Abbanoa: le nuove condotte sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenute, con un diametro di 300 millimetri adatto a garantire un servizio ottimale.