"SardiniaChem2019": all'Università di Sassari una giornata dedicata al mondo della chimica

Venerdì 21 giugno dalle 9.00 nell'Aula Magna A del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università di Sassari, si terrà una nuova edizione del SardiniaChem, una giornata il cui protagonista è la chimica. L’evento è organizzato dalla sezione Sardegna della Società Chimica Italiana con il patrocinio dell' Università di Sassari, dell'Università di Cagliari e dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR; l’obiettivo è quello promuovere lo studio della chimica e delle sue molteplici applicazioni.



Questa edizione, la cui partecipazione è gratuita, è rivolta a tutti i docenti e ricercatori delle Università e del CNR di Sassari e Cagliari, ai dottorandi, contrattisti e studenti e a tutti i chimici impegnati nel territorio sardo. Riunendo i ricercatori che lavorano in questo campo, l'intenzione è quella di sviluppare un fruttuoso scambio di idee per possibili collaborazioni future.



Il SardiniaChem comincia alle 9.00 con due conferenze ad invito, quattro sessioni di comunicazioni orali e una sessione poster. Appuntamento al Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università di Sassari, complesso didattico Via Vienna 2.