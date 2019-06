Sardegna,Maturità 2019: oggi la prova di italiano comune a tutti. Gli auguri della Garante Regionale

Sono oltre 13mila i candidati in Sardegna che affronteranno la prima prova scritta, di cui 3.882 nella Provincia di Sassari: il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi. La seconda prova, diversa per i vari indirizzi di studio, si svolgerà giovedì 20.

780 le classi interessate nell'Isola, con 390 commissioni - 114 nella Provincia di Sassari - che vedranno all'opera, oltre a un equivalente numero di presidenti, anche 2.575 docenti tra commissari interni ed esterni.





Alla maturità 2019 cambia il peso dei crediti per il percorso di studi che da 25 passano a 40, delle prove scritte - da 45 a 40 - e e della prova orale che scende da 30 a 20.



Eliminata la terza prova scritta, il cosiddetto “quizzone”, non vi è più la valutazione della esperienza maturata sull’ex alternanza scuola-lavoro e non vi è più la traccia di storia per il tema di italiano.







GLI AUGURI DELLA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - GRAZIA MARIA DE MATTEIS





“Auguro ai giovani maturandi la serenità necessaria per affrontare una prova importante che aprirà le porte del loro futuro, gli esami sono importanti – scrive la Garante – perché aumentano il bagaglio di conoscenze e fanno vivere un’esperienza che prepara alla vita”.

Il pensiero della Garante De Matteis è rivolto anche al variegato mondo che ruota intorno ai ragazzi e agli adolescenti che hanno finito la scuola: “L’auspicio è che questo periodo di vacanza venga utilizzato anche per programmare progetti e iniziative stimolanti, momenti di svago ed incontri positivi”.



