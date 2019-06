Vacanza in bici a Folgaria: tante proposte per divertirsi

La primavera e l'estate sono le stagioni perfette per dedicarsi alle escursioni in bicicletta, soprattutto in montagna, dove l'aria è fresca e pulita e gli scenari sono da favola. Una delle regioni migliori per attuare questo genere di attività è il Trentino Alto Adige, in quanto caratterizzato da una natura incontaminata e da paesaggi mozzafiato.In particolare, ideale per una vacanza tra sport e relax è Folgaria, il centro più importante tra quelli sparsi sull'Alpe Cimbra. Qui, infatti, è possibile trovare suggestivi percorsi appositamente pensati per i bikers e tante altre attività interessanti da poter effettuare con la bici. Organizzare questo genere di vacanza è semplice: basta scegliere la data di partenza e prenotare un Bike Hotel.Trovare un ottimo albergo a Folgaria non è certamente difficile, ma per rendere la permanenza perfetta è necessario che sia dotato di servizi appositi per i ciclisti, come un deposito biciclette chiuso, un'officina con cavalletto per effettuare piccole riparazioni, un bike corner informativo, la possibilità di richiedere packet lunch, biciclette a disposizione con seggiolini per bambini, noleggio biciclette e così via.Suggestivi percorsi in mezzo al verde per gli appassionati di due ruoteGli amanti delle due ruote sono sempre alla ricerca di percorsi immersi nel verde, con cui soddisfare la propria voglia di fare sport e di godersi le bellezze messe a disposizione dalla natura. Sugli Altopiani di Folgaria e Lavarone sono disponibili 300 km di sentieri, perfetti per accontentare qualunque tipo di biker, indipendentemente che si dedichi alla MTB, all'e-Bike, alla fat bike ed al freeride.Sono presenti itinerari semplici, che possono andare bene sia per i principianti che per le famiglie, nonché sentieri avvincenti per chi è sempre alla ricerca di avventura. I più temerari possono anche cimentarsi in una delle competizioni più amate dai ciclisti di tutto il mondo: la 100 km dei Forti. Siete appassionati di cicloturismo? Niente paura! Sono disponibili percorsi che permettono di scoprire nello stesso giorno alcune delle più belle località dell'Alpe Cimbra, come Folgaria, Lavarone e Luserna.Bike Park Lavarone: per una indimenticabile esperienza adrenalinicaPer chi vuole mettere alla prova le proprie capacità, il Bike Park di Lavarone è l'ideale. Situato a Lavarone, in località Bertoldi, è la meta perfetta per chi vuole cimentarsi con il Downhill ed il Freeride. É caratterizzato da due tracciati, che superano i 2 chilometri di percorrenza.Sono provvisti della segnaletica UNI e permettono di effettuare discese in totale sicurezza. Per realizzare questo piccolo paradiso del bike estremo è stata sfruttata il più possibile la naturalità del luogo e sono state create delle strutture in legno per permettere ai bikers poco esperti di fare pratica ed ai veterani di cimentarsi in vere e proprie performance.Per migliorare le proprie prestazioni è possibile chiedere consiglio agli istruttori del parco, sempre a disposizione. Tutti gli anni è possibile contare su numerose novità e percorsi sempre più emozionanti, in modo da dare sfogo alla propria passione per le due ruote al meglio.