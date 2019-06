Sassari. Simone Piroddu e Davide Cossu pronti per gli Europei cadetti in Romagna

Simone Vincenzo Piroddu atleta della Polisportiva Athlon Sassari, parteciperà con la Nazionale Italiana di lotta stile libero al Campionato europeo cadetti che si svolgerà a Faenza dal 21 al 22 giugno 2019 nella categoria di peso 55Kg. Piroddu già Campione d’Italia classe cadetti cat. 55Kg e classe juniores cat. 57Kg, è vice Campione europeo 2017 e medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo nel 2018 stile libero nella categoria di peso 55Kg. Davide Cossu atleta della ASD Shardana Judo e Lotta di Silanus, parteciperà con la Nazionale Italiana di lotta stile libero al Campionato europeo cadetti che si svolgerà a Faenza dal 22 al 23 giugno 2019 nella categoria di peso 92kg. Cossu è Campione d’Italia classe cadetti e bronzo ai Campionati italiani juniores cat. 92kg. Nel suo bagaglio sportivo ha un’esperienza in campo internazionale. I lottatori Piroddu e Cossu si sono preparati al meglio con la Nazionale Italiana Lotta per raggiungere lo stato di forma ideale in vista di questo importante appuntamento.Per conoscere con esattezza gli abbinamenti con gli avversari e i rispettivi gironi, non resta che aspettare i sorteggi nel pomeriggio del 20 giugno per Piroddu e in quello del 21 giugno per Cossu. Nel frattempo possiamosolo fare un grosso in bocca al lupo a questi due giovani della lotta azzurra che nel prestigioso appuntamento di Faenza rappresentano la Sardegna e l’Italia intera. Il programma:- 20-21 giugno sorteggi per l’abbinamento atleti dello stile libero.- 21 giugno ore 08:00 - 08:30 operazioni di peso ufficiale per gli atleti della categoria di peso di Piroddu e Cossu.- 21 giugno ore 10:00 inizio combattimenti preliminari e quarti di finale. - 22 giugno ore 16:00 combattimenti di finale. Sarà possibile seguire la competizione in diretta streaming sul sito della Federazione Internazionale UWW. Eccoil link: https://unitedworldwrestling.org/event/european-championships-8?tab=results