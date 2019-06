Sella & Mosca celebra il successo della DinamoSassari con una Magnum di Torbato Brut Limited Edition

Un’uva rara e preziosa, riscoperta e valorizzata da Sella & Mosca in anni di lavoro, il torbato cresce su terreni ricchi di calcare provenienti da millenarie sedimentazioni marine. I grappoli sono inoltre accuratamente selezionati tra quelli che si distinguono per la spiccata acidità, in modo da conferire al mosto le migliori caratteristiche per la spumantizzazione. Un connubio unico, esaltato dal metodo cuvée close, capace di preservare al meglio gli aromi più intimi che caratterizzano la varietà, conferendo al vino brillantezza e fragranza. La lunga permanenza sui lieviti a fine fermentazione regala a questo spumante una tessitura aristocratica, un pérlage di inarrivabile finezza e un’intensità aromatica sorprendente. Il colore giallo paglierino è lucente e brillante, mentre i profumi spaziano con gioiosa vivacità tra fiori d’acacia e pompelmo rosa, lieviti nobili e crosta di pane. Una scia iodata si riverbera in un palato saporito, fresco e balsamico, cremoso in ingresso quanto asciutto e verticale. Le nuance aromatiche non abbandonano mai il sorso, trascinato dall’acidità in un finale interminabile.

























Sarà in vendita a partire da oggi mercoledì 19 giugno, l’esclusiva Magnum di Torbato Brut con un’etichetta dedicata alla squadra cestistica sassarese. La bottiglia sarà distribuita all’interno della cantina delle tenute Sella&Mosca e nello store della Dinamo a Sassari al costo di 25 euro a bottiglia.Si tratta di una limited edition con un’etichetta dedicata alla Dinamo e autografata dai suoi giocatori che l’azienda di Alghero, storico sponsor, ha deciso di realizzare per celebrare gli sforzi e le imprese dei “giganti” durante il campionato.“Abbiamo realizzato una Magnum di Torbato Brut in edizione limitata confezionata con la front label dedicata alla squadra: il nostro logo e quello della Dinamo, più le firme di tutti i giocatori, il coach Pozzecco e il Presidente Sardara”, afferma Francesca Moretti, AD del prestigioso Gruppo Terra Moretti Vino, di cui Sella&Mosca è entrata a far parte nel 2016 che prosegue: “siamo entusiasti dei risultati ottenuti da Dinamo e crediamo che la comunicazione di un territorio possa esprimersi attraverso ogni ambito, incluso quello sportivo, a cui siamo da sempre legati non solo con l’azienda Sella & Mosca ma anche con altre nostre nostre realtà”.Una bottiglia di Alghero Torbato Spumante Brut, originale e rappresentativa, pensata come un oggetto da collezione o da regalo.