Tutto pronto per la 3^ edizione del “Rendez-vous degli amici di Zagor”

Venerdì, sabato e domenica, per il terzo anno consecutivo, a Viddalba si festeggerà il compleanno di Zagor. Ospiti d’eccezione 11 tra i più quotati disegnatori ed autori internazionali di fumetti: Walter Venturi, padrino della manifestazione, Moreno Burattini, curatore di Zagor ed erede di Guido Nolitta, Alessandro Piccinelli copertinista della serie, Lola Airaghi una star assoluta del fumetto, il disegnatore croato Bane Kerac, i sassaresi Antonio Lucchi, Antonello Becciu e Bruno Enna, la colonna zagoriana Tino Adamo, Marco Ghion, prossimo a esordire su Tex e di casa a Viddalba, l’editore Dušan Mladenović direttamente dalla Serbia dove lo Spirito con la Scure è il fumetto più venduto.



Quest’anno il week end si arricchisce di un evento davvero originale: venerdì sera a Viddalba ci sarà la premiazione del contest “Sardegna terra d’avventura”, organizzato dall’associazione “Amici zagoriani” in collaborazione con il Liceo Artistico Filippo Figari di Sassari, che ha visto una grande partecipazione degli studenti che hanno risposto con ben 23 opere di grande qualità artistica. Il concorso è stato vinto per la sezione Fumetto da Marco Faedda della 5E indirizzo pittura e per la sezione illustrazione da Lorenzo Chighine della5G indirizzo scultura, mentre il premio speciale della giuria è stato attribuito a Valentina Cau della 4B indirizzo pittura.



L’idea del concorso è valorizzare il paesaggio della Sardegna come fonte di ispirazioni per storie a fumetti, a suggerire il tema le vicende di Aurelio Galeppini creatore grafico di TEX in arte Galep. Galep, benché sia nato a Casal di Pari (Grosseto) il 28 agosto 1917, era sardo e ha vissuto la maggior parte della sua giovinezza nell’Isola dove lasciò gli studi al secondo anno dell'Istituto industriale per dedicarsi al disegno e alla pittura che coltivò da autodidatta. E furono proprio i paesaggi della nostra isola a ispirare le vastità dei panorami dell’Arizona dove sono ambientate la maggior parte delle avventure di Tex e del suo fedele amico Kit Carson.



Le opere, ben 23, dopo essere state esposte per tutto il mese di maggio a Sassari, saranno suddivise in due sezioni, fumetto e illustrazione, e resteranno in mostra fino al 15 luglio presso la Sala Expo di Viddalba (in via Angioy) e potranno essere ammirate tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L’ingresso è gratutio. L'allestimento della mostra è a cura della funzione strumentale dell’area artistica del Liceo Artistico e di Nadia Mazzei. Ai vincitori in premio una residenza artistica per tutti e tre i giorni del “Rendez-vous degli amici di Zagor”.