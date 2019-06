Comune di Sassari. Graduatorie Servizi 0-3 e guida turistica. Contributo libri. Servizi ballottaggio

Pagamento contributi libri. In qualsiasi sportello della Banca Unicredit sono in pagamento i contributi per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, anno scolastico 2018-2019. È necessario presentare valido documento di riconoscimento. Con successivo avviso sarà data comunicazione sul pagamento dei contributi per le borse di studio, anno scolastico 2017-2018.





. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate la graduatoria definitiva per i grandi (dai 12 ai 36 mesi) e quella provvisoria per i piccoli. Per quest'ultima, entro il 29 giugno, è possibile presentare eventuali osservazioni relative alla propria posizione in graduatoria.. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria definitiva per un posto da guida turistica da avviare nel cantiere Lavoras "Rete Thàmus".– servizio trasporto persone con gravi difficoltà motorie. In occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco di domenica 30 giugno, sarà assicurato il trasporto ai seggi delle persone, sole, con gravi difficoltà motorie. Il servizio sarà svolto gratuitamente dall'associazione di volontariato Auser - via Tintoretto. Per prenotare il servizio, è necessario contattare, inderogabilmente da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, dalle 9 alle 12, i numeri 079 246074 e Numero Verde 800995988.