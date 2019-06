Abbanoa, avviati a Bosa i lavori del nuovo acquedotto

Il secondo tratto. A settembre inizierà il secondo lotto per rifare i sei chilometri nel tratto Barasumene-Monte Crispu. L’opera sarà realizzata con una tecnica innovativa, il relining, che garantirà tempi rapidi di esecuzione nel pieno rispetto dell’ambiente e soprattutto nuove condotte ultraresistenti in un particolare materiale cinque volte più resistente dell’acciaio, il kevlar, che per le sue qualità viene utilizzato addirittura per realizzare i giubbotti antiproiettile. Le tecniche scelte da Abbanoa per risanare la condotta oggetto dell’intervento consentono di operare senza scavo.





















Lavori al via per il nuovo acquedotto di Bosa. Sono iniziati nei giorni scorsi i cantieri per realizzare i primi otto chilometro e mezzo dalla diga di Monte Crispu a Bosa Centro mediante la realizzazione di una nuova condotta in ghisa sferoidale che consentirà di mandare in pensione le vecchie tubature in “carta velina” soggette a continue rotture (anche oggi le squadre di Abbanoa sono a lavoro per eliminare l’ennesima perdita). Non solo: a settembre inizierà il secondo maxi-cantiere che riguarderà il tratto da Monte Crispu sino a Barasumene che sarà realizzato con la tecnica innovativa del relining.Obiettivo raggiunto. Cantieri, dunque al via, dopo un complesso iter per reperire i fondi, completare le progettazioni, ottenere le innumerevoli autorizzazioni e appaltare le opere. “Con la collaborazione di tutti gli enti chiamati a esprimersi nel procedimento”, commenta soddisfatto il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas, “siamo riusciti a progettare e realizzare un intervento di grandissima rilevanza sia dal punto di vista tecnico, per le innovazioni che saranno attuate, sia dal punto di via gestionale per i grandissimi riflessi che avrà sul servizio idrico”.Il primo lotto. I cantieri avviati in questi giorni consentiranno di sostituire otto chilometri e mezzo di acquedotto grazie a un investimento di cinque milioni di euro Ad aggiudicarsi i lavori è stato un raggruppamento temporaneo d’imprese guidato dalla ditta sarda Edicor che, come prevede il capitolato d’appalto, ha settanta giorni di tempo per completare l’opera.