Allenarsi sott’acqua l’ultimo trend per mantenersi in forma d'estate

Fare esercizi in acqua non è una novità assoluta: chi ha fatto già corsi di acqua-spin sa che l'acqua è 800 volte più densa dell'aria, il che significa che il proprio corpo deve lavorare molto più duramente per superare la resistenza. "Fare attività fisica sott’acqua – aggiunge Cunningham - ci fornisce nuovi stimoli per il corpo e la mente, rendendoci più resilienti e versatili durante l’esercizio”. Inoltre, il personal trainer sottolinea che svolgere esercizi in acqua attutisce il movimento delle articolazioni, rendendoli ideali per chi si sta riprendendo da un infortunio.























Svolgere attività fisica sott’acqua sarà la nuova tendenza per tenersi in forma quest’estate. Ad affermarlo diverse testate internazionali, trovando conferma attraverso le parole di esperti personal trainer e allenatore personale di vip e celebrities. Quali sono i reali benefici rispetto all’attività tradizionale? Quali particolari esercizi svolgere? A riportarlo è In a Bottle (www.inabottle.it) all’interno di un focus sul rapporto tra acqua e forma fisica.Matt Cunningham, personal trainer presso il Workshop Gymnasium (la palestra di lusso globale del gruppo Bulgari Hotel), ha pubblicato sul suo canale Instagram diversi video in cui cammina sul fondo di una piscina e dove si piega tenendo tra le mani due ghire, attrezzi ginnici formati da in un peso di forma sferica con una maniglia. "L'acqua fornisce un ambiente totalmente nuovo e unico per allenarsi", spiega Cunningham sul Telegraph. "La resistenza e la compressione dovute all'acqua rappresentano un'opportunità per migliorare gli allenamenti". A beneficiare quindi dell’esercizio fisico in acqua sono quindi flessibilità, resistenza e forza muscolare.