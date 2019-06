Il Sassari calcio Latte Dolce conferma il centrocampista Luigi Scanu

Il giovane mister Fantastic, Luigi Scanu, talento e lunghe leve al servizio del progetto targato mister Stefano Udassi, resta al Sassari calcio Latte Dolce e si prepara a vivere un'altra stagione all'insegna del miglioramnto costante e di una sfida, agli avversari e con sé stesso, da vivere step by step e giorno dopo giorno. Centrocampista con spiccate doti offensive, nato a Sassari il 29 settembre del 1997, è la sesta pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-'20.

Luigi Scanu, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce: "Se penso alla stagione passata mi viene in mente il fantastico campionato fatto dalla squadra, protagonista di un’annata straordinaria che siamo riusciti a costruire, assieme, come gruppo e come società, lavorando giorno dopo giorno con l'obiettivo di crescere e migliorare, giorno dopo giorno. Per quanto riguarda l’aspetto personale, penso e sento di essere cresciuto sotto molti aspetti, soprattutto quello mentale. Ho poi avuto l’opportunità di giocare in vari ruoli e ho acquistato più consapevolezza dei miei mezzi. La mia riconferma? È arrivata anche grazie alla squadra: credo di avere delle potenzialità ma non gioco sicuramente da solo, ci sono un’altra ventina di compagni e lo staff che corrono e lavorano al mio fianco. Penso di essere ben voluto dai ragazzi della squadra, sono uno che mette buon umore all’interno dello spogliatoio. Adesso si contano i giorni aspettando il primo giorno di ritiro per iniziare. Sarà difficile confermarci e rapportarci ad un campionato ad alto livello di difficoltà, dovremmo lavorare giorno dopo giorno e lo sappiamo benissimo ma è proprio questo tipo di approccio ciò che ci ha sempre contraddistinto. Sarebbe bello ripetersi o addirittura fare di meglio: sta a noi provarci. Sarà una bella sfida e io non vedo l'ora di cominciare".