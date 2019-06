Oggi a Ploaghe il compositore Sebastiano Dessanay

Per l'occasione sarà possibile visitare, dalle 18 alle 20, l'affascinante Quadreria Spano, presso l'Oratorio del Rosario, in piazza San Pietro, con l'assistenza della studiosa Rosa Anna Cadau.





























Oggi a Ploaghe, alle ore 20.00, presso l'ex Convento dei Cappuccini, in via Pietro Salis, Sebastiano Dessanay - il compositore contrabbassista e insegnante al Royal Birmingham Conservatoire, che dall'anno scorso sta girando in bicicletta tutta la Sardegna toccando ogni giorno tutti i 377 comuni sardi, uno per ogni giorno di viaggio d'amore e di scoperta dell'isola attraverso la natura, la cultura e il movimento - farà tappa anche a Ploaghe per raccontare la sua esperienza, presentare il progetto artistico 377project e regalare alla comunità ploaghese una melodia, una poesia, un sorriso, in compagnia del suo ukulele basso, e del Su Coro de Piaghe, diretto dal Maestro Piero Concu, con i quali creerà degli intermezzi musicali durante il racconto di questo viaggio d'ispirazione alla scoperta della Sardegna.L'incontro, moderato dal Delegato alla Cultura Giovanni Salis, è organizzato dal Comune di Ploaghe con la collaborazione della Pro Loco, di I'N'annI, del Comitato per il canto e la poesia sarda "A. Desole", del Poetry Slam Sardegna, di alcune associazioni sportive e culturali e di diverse realtà produttive ploaghesi.