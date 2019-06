Cambiare ufficio a Milano: l’affitto di un furgone può essere la soluzione

PUBBLIREDAZIONALE

Nel corso della propria carriera lavorativa o della propria attività professionale può capitare di dover affrontare il trasloco in un altro ufficio. Il trasloco si dimostra spesso impegnativo e faticoso, oltre che costoso e stressante. Il più delle volte si ricorre a ditte specializzate o ci si affida al fai da te improvvisato ma sia nell’uno che nell’altro caso si celano imprevisti ed inconvenienti che non tutti sono disposti ad affrontare. L’ufficio non è un’abitazione e spesso non si ha la flessibilità necessaria per effettuare il trasloco a determinati orari sacrificando la produttività ed i guadagni, per cui ci si affida al fai da te ma anche in questo caso ci si può ritrovare davanti ad inconvenienti non sempre facilmente risolvibili.Se si utilizza un’autovettura per fare il trasloco in completa autonomia si rischia di dover fare numerosi viaggi per trasportare tutto, cosa che in grandi città come Milano rischia di trasformarsi in giornate intere passate in auto. Inoltre, effettuando un trasloco fai da te si rischia di danneggiare la nostra macchina oppure semplicemente c’è il rischio di perdere pezzi o componenti. Tralasciando gli inconvenienti tecnici ci si scontra, comunque, con il rischio concreto di perdere molto tempo e, dunque, ore preziose di lavoro.La soluzione ideale in grado di poterci dare un mezzo efficiente e funzionale alle nostre necessità in questi casi può essere il noleggio: nella sezione noleggio furgoni milano del sito web giffinoleggi.com è possibile trovare il furgone giusto per ogni necessità, con un servizio di assistenza professionale e capace di guidarci al meglio sia nella scelta che in ogni altro aspetto della nostra esperienza di noleggio. Preparate scatole e scatoloni, svuotati armadi e scrivanie, il furgone permette di caricare il mobilio senza doverlo smontare e concentrare tutto l’arredo in un unico viaggio, limitando lo spreco di denaro e di tempo. Arrivati a destinazione ci si può concentrare sulla sistemazione degli arredi e del materiale in tempi brevi permettendoci di ricominciare il nostro lavoro nel più breve lasso di tempo possibile.Ovviamente, il noleggio di un furgone implica numerosi vantaggi che vanno oltre il risparmio di tempo e soldi. In primis si può decidere di noleggiare il furgone più idoneo alle proprie necessità optando per soluzioni a passo lungo, medio e corto a seconda delle esigenze. Inoltre, è possibile scegliere liberamente il tempo di noleggio in base all’utilizzo necessario per completare il trasloco del nostro ufficio. A questi vantaggi si uniscono la sicurezza, poiché i veicoli a noleggio sono costantemente controllati e manutenuti, nessun problema di logistica, viste le sedi di noleggio sparse nei luoghi strategici della città e dei dintorni, e limitati tempi burocratici per il disbrigo delle pratiche in sede.Altri aspetti da considerare nelle città come Milano sono: il traffico, le zone a traffico limitato e le limitazioni sui veicoli eccessivamente inquinanti. Il parco dei veicoli a noleggio viene rinnovato periodicamente ed è dunque sempre in linea con le prescrizioni in tema di rispetto ambientale. Inoltre sono presenti alimentazioni a benzina, diesel, gpl ed elettrico per far sì che si possa coprire a 360° la necessità dei clienti in base alle loro esigenze.Tutti questi vantaggi potrebbero indurre a pensare che i costi di noleggio siano eccessivamente gravosi ma in realtà il costo giornaliero di un mezzo a noleggio è di gran lunga più conveniente delle spese della nostra autovettura. Il mercato del noleggio, infatti, negli ultimi anni ha avuto una consistente diffusione che ha permesso di mantenere prezzi competitivi per l’utente finale.