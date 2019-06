Venerdì è All Star Legends Night tra Dinamo Sassari e Barcellona

A dar loro battaglia ci saranno i catalani Roger Esteller Juyol Forward, Ernesto Martinez Mollinedo e Mario Kasun, tutti e tre con esperienze NBA in carriera, insieme con Salvador Diez Zapata, Ignacio Ordin Barrabes, Manuel De Los Santos Torralba Reina, Mario Vicente Aguado Caparros, Angel Heredero Maderuelo, Jose Luis Potoc Morales, Manel Bosch Bifet, Miguel Angel Cruz Lorente, e Antonio Julian Ferrando, agli ordini di coach Juan Alejandro Gimenez Marine e dell’assistant Jose Maria Soro Bergua.

La scena sarà quella del Geovillage di Olbia, i protagonisti le stelle che hanno fatto la storia della Dinamo ma non solo. Venerdì, 28 giugno, alle 20:30, sul parquet del Geopalace sarà All Star Legends Night: dall’altra parte del campo 12 campioni della squadra dei Veterans Barcelona per una sfida che come quella giocata nel 2017 nel capoluogo catalano promette grande spettacolo.Per i biancoblu saranno in campo Dīmītrīs Tsaldarīs, Sergio Mastroianni, Luca Angius, Fulvio Mazzitelli, Gigi Donati, Mauro Bonino, Sergio Milia, Maurizio Pedrazzini, Manuel Vanuzzo, Marco Rolando, Sergio Vannoni e Gennaro Guarino, che saranno guidati da coach Giampaolo Doro.Un gruppo fatto di giocatori indimenticabili che hanno contribuito in periodi storici diversi a costruire parti importanti del percorso biancoblu e che sono rimasti nel cuore di tutti i tifosi da protagonisti di straordinarie imprese.