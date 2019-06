A Sassari il corso Wedding Planner di Monica Pirrone

Per info, iscrizioni e costi contattare il numero 334 8261660 o scriverci al nostro indirizzo email monicampplanner@gmail.com

























Un corso Wedding Planner a Sassari, presso Hotel Vittorio Emanuele, in Corso Vittorio Emanuele 100, il corso è tenuto da MP PLANNER di Monica Pirrone che si terrà nelle date che vanno dal 25 al 28 Luglio, permetterà agli aspiranti wedding planner di comprendere la complessità del mondo del wedding e di capire al meglio la figura professionale con approfondimenti fondamentali su tutti gli aspetti della professione e corsi di wedding design che permetteranno di ampliare le loro competenze.Durante il corso avanzato verranno approfonditi i punti focali della professione: la professione del wedding planner, le tempistiche del wedding, la comunicazione e il marketing per il wedding, il progetto wedding da realizzare con l’aiuto dei nostri professionisti, il galateo, gli allestimenti con laboratori a cura di due wedding designer, il destination wedding, le leggi e la documentazione relativa al wedding e in fine i consigli utili per come avviare e gestire la proprio attività di wedding planner.Alla fine del corso per tutti i partecipanti sarà possibile progettare un evento dal vero che verrà concretizzato sotto la super visione di MP PLANNER.Gli interventi previsti saranno a cura di:Monica MP Planner wedding planner / Ilaria Ruffino per la era di immagine ed event planner / Laboratorio di ballonart e paperflower a cura di Sara Campesi e Sandro Soddu che gestiscono l'attività C'era una volta e Alex Artist Balloons.Per offrire un migliore servizio i corsi sono a numero chiuso per un massimo di 10 persone.