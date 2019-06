Brevi dal Comune di Sassari

Candelieri medi. C'è tempo fino al 15 luglio per presentare domanda di partecipazione alla Discesa dei Candelieri medi, in programma per il 10 agosto. Le domande devono essere consegnate a mano nell'ufficio di Gianfranco La Robina al terzo piano di Palazzo Ducale, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni chiamare lo 079279497 o scrivere a gianfranco.larobina@comune.sassari.it. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati il disciplinare la modulistica.

























Iscrizione servizio trasporto scolastico. Fino al 10 luglio sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2019/2020. La domanda dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente attraverso il portale online. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso integrale e tutte le informazioni per compilare l'istanza.Ballottaggio – Orario uffici. Gli uffici del servizio Punto Città saranno aperti (oltre l'orario ordinario) esclusivamente per il rilascio delle carte di identità elettroniche, tessere elettorali in corso Angioy 15, via Bruno 7G e via dell'Anziano sabato 29 giugno dalle 9 alle 18, e domenica 30 giugno dalle 7 alle 23. A Campanedda in piazza Ruju sabato 29 dalle 9 alle 13.30 e a La Corte in piazza don Pittalis 6 sempre sabato dalle 14.30 alle 18.00; a Tottubella, piazza Orosei 7, domenica 30 dalle 7 alle 23. Il servizio elettorale in piazza santa Caterina sarà aperto venerdì 28 e sabato 29 giugno dalle 9 alle 18 e domenica 30 giugno dalle 7 alle 23 sempre con orario continuato.Ballottaggio – Servizio trasporto persone con gravi difficoltà motorie. In occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco di domenica 30 giugno, sarà assicurato il trasporto ai seggi delle persone, sole, con gravi difficoltà motorie. Il servizio sarà svolto gratuitamente dall'associazione di volontariato Auser - via Tintoretto. Per prenotare il servizio, è necessario contattare, inderogabilmente entro venerdì 28 giugno, dalle 9 alle 12, i numeri 079 246074 e Numero Verde 800995988.Rimborsi per cittadine e cittadini iscritti Aire (anagrafe italiani residenti all'estero). Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le informazioni e i moduli di richiesta rimborsi per gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che rientrano a Sassari per votare.