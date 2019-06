Croce Rossa Italiana e Consiglio regionale Sardegna insieme per affrontare le emergenze dell’Isola

“Siamo molto felici di lavorare al fianco delle Istituzioni regionali della Sardegna, mettendo a disposizione le nostre competenze su temi come quelli della Protezione Civile e la prevenzione in acqua - ha spiegato il Segretario Generale CRI Flavio Ronzi-. Stiamo anche lavorando per rafforzare la formazione. Ci sono le premesse per fare un ottimo lavoro insieme, in un territorio in cui ci sono straordinari margini di crescita.” Soddisfatto anche il Presidente Michele Pais: “Dall’incontro di oggi è emersa la volontà di creare una sinergia sempre maggiore tra il Consiglio regionale della Sardegna, la Croce rossa Italiana e tutte le altre associazioni di volontariato che da sempre operano sul territorio con tanta abnegazione per il bene della popolazione. Lavoreremo insieme per rafforzare la sicurezza, la prevenzione e per limitare i rischi nella nostra Isola”.









































Dal potenziamento della capacità di preparazione e risposta all’emergenza fino al sostegno della campagna “Estate Sicura” sui rischi di incidenti in acqua e in spiaggia. Si rafforza la collaborazione tra la Croce Rossa Italianae il Consiglio regionale della Sardegna, pronte a lavorare insieme su diversi progetti presenti e futuri. Nell’incontro di oggi, presso la sede del Consiglio, il Presidente dell’Assemblea Legislativa sarda Michele Pais e il Segretario Generale della Croce Rossa Italiana Flavio Ronzi hanno infatti gettato le basi per una sempre più stretta collaborazione sulle emergenze dell’Isola.