Sassari. Camion gru trancia i cavi ad alta tensione di Sirio: traffico bloccato a Porta Utzeri

Tanto imprevisto quanto potenzialmente pericoloso incidente questa mattina verso le 12 in Porta Utzeri a Sassari.

Un camion gru che procedeva in direzione Predda Niedda ha tranciato i cavi ad alta tensione che trasmettono energia ai Sirio, trascinandoli per alcuni metri.



La dinamica dell'incidente è abbastanza banale: l'operatore del mezzo dopo aver terminato di lavorare si è allontanato dal cantiere dimenticando di abbassare l'apparato gru: questo, rimasto sollevato, ha creato il danno. I cavi ad alta tensione sono rimasti così aggrovigliari sul braccio gru. Il conducente, resosi immediatamente conto della situazione, ha fermato il camion in mezzo alla strada per non accrescere il danno.

La Polizia urbana, prontamente accorsa in forze, ha messo in sicurezza la zona deviando il traffico a distanza di sicurezza sino a che non sono terminati i lavori di ripristino.