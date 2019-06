Nuova allerta meteo, da domani le temperature raggiungeranno i 40 gradi su tutta la Sardegna

Le norme di comportamento da adottare prima e durante le ondate di calore sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessio-nid=14A955D8843E831FF7312697D4DCA905?contentId=APP34294









Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 10 di domani e sino alle ore 20 di sabato. Dalla tarda mattinata di domani su gran parte della Regione si registreranno temperature elevate (superiori ai 34° C) che nel pomeriggio diventeranno anche molto elevate (superiori ai 37° C o localmente anche ai 40° C). Per la giornata di sabato le temperature non subiranno variazioni significative mantenendosi su valori elevati o localmente molto elevati su gran parte della Regione.La protezione civile avverte di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evi-tando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone an-ziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini pic-coli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.