A Sassari i migliori atleti internazionale di Mma e Grappling. Festa grande a Balai

Ci siamo, è arrivato il momento per il Colosseum 7.

Sarà infatti questa la settimana, che vedrà la Sardegna ospitare i migliori atleti internazionale per gli sport da combattimento, Mma e Grappling.

Il galà delle mma, visto i successi delle scorse edizioni, ha sempre più consensi.Sono sempre più, infatti, gli atleti che ambiscono alla chiamata del promoter del Colosseum,una delle promotion più importanti e seguite nello scenario delle Mma che contano.Nelle precedenti edizioni la gabbia sarda ha ospitato tanti atleti di prestigio ed alcuni di loro, addirittura ora militano in UFC, la più grande promotion di Mma al mondo."La ricetta è sempre la stessa- dice il promoter Gianmario Mereu- mischiare uno sport esaltante e facile da capire come le arti marziali miste ad una serata di spettacolo con musica, corpi di ballo, cabaret ed una, sempre più curata scenografia".Tanti gli ospiti delle passate edizioni,da Giuseppe Maria, ai Menhir, Pino e gli anticorpi ed i ragazzi dello Zoo di 105.Tante le novità di questa settima edizione. Il Colosseum inizierà alle 17 con le fasi di qualificazione, di Grappling/Submission, Colosseum Ground Fighting. Per l'occasione Sassari si riempirà di lottatori prestigiosi,provenienti da tutto il mondo. La serata seguirà con ospiti a sorpresa ed percorsi enogastronomici, magistralmente strutturati sulla spiaggia di Balai.