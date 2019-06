Elezioni comunali Sassari: la Lega non si schiera

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Consigliere Comunale della LEGA Salvini Premier Sardegna Francesco Ginesu riguardo la dichiarazione della Candidata di “È viva la Città”





"Oggi sul quotidiano locale un trafiletto riporta la dichiarazione della Candidata di “È viva la Città”, e devo intervenire per tranquillizzare Lei e chiunque altro. Il centrodestra non sta competendo per il governo di Sassari! Il Centrodestra, ovvero io e il mio collega eletto nelle liste della Lega siamo gli unici insieme al Candidato Sindaco Mariolino Andria a rappresentare il Centrodestra nel prossimo Consiglio Comunale; dunque votate chi più vi aggrada senza preoccuparvi della nostra coalizione, della quale ci occupiamo ed occuperemo noi. Sicuramente senza essere complici di chi vincerà, ma facendo una opposizione costruttiva e propositiva, attenta solo al bene dei nostri concittadini Sassaresi."