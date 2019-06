ASSL Sassari, al via dal primo luglio il servizio di Guardia Medica Turistica

Solamente i cittadini residenti in Sardegna che appartengono alle categorie riconosciute esenti non devono compartecipare al costo del servizio, ma devono autocertificare il loro stato nell’apposito modulo di autocertificazione consegnato dal medico del punto guardia.

































Da lunedì 1 luglio fino a sabato 31 agosto la ATS Sardegna - ASSL Sassari attiva sette sedi di Guardia Medica Turistica. Negli ambulatori è garantita l’assistenza sanitaria di base - prescrizione di farmaci, richiesta di esami diagnostici e visite specialistiche, proposte di ricovero, certificazioni di malattia, visite a domicilio del paziente - alle persone non residenti, in particolare ai turisti ed ai lavoratori stagionali.Questi i recapiti delle sette sedi di Guardia Medica Turistica nei distretti della Assl Sassari:Guardia turistica di Algheroc/o Ospedale Marinotel. 079 9953461Guardia turistica di Fertiliapiazza Venezia Giuliatel. 079 930533Guardia turistica di Castelsardoc/o Porto Turistico località Frigianotel. 079 470085Guardia turistica di Stintinoc/o locali del Country Paradise, località Borgo dei Mercantitel. 346 7980991Guardia turistica Valledoriavia Ampurias, località "La Foce"tel. 079 584384Guardia Turistica Platamonac/o Centro benessere - via della Torretel. 3489361914Guardia turistica AsinaraCala RealeLe prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna che prevede un compenso di € 16 per le visite ambulatoriali, di € 30 per le visite domiciliari e di € 8 per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione, ciclo di medicazioni e terapie iniettive.Per ogni prestazione erogata verrà rilasciata la ricevuta, valida ai fini fiscali, che consente, nei casi previsti dalla legge n. 98 del 1982, di richiedere il rimborso delle spese sostenute presso la propria Assl di appartenenza. Gli assistiti non residenti in Sardegna devono pagare l'importo relativo alla prestazione erogata ma, se esenti, qualora previsto dalla normativa della Regione di appartenenza, possono richiedere il rimborso alla loro Assl di appartenenza.