Servizio regionale antincendio a pieno ritmo: mobilitati gli elicotteri per cinque incendi diversi

Nella giornata di ieri si sono sviluppati cinque incendi, in varie località della Sardegna che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio con il coordinamento del Corpo forestale:



1 - Incendio in agro del comune di SEGARIU, località "R. LANESSI", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di VILLASALTO.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di SANLURI, coadiuvato da 1 squadra dei volontari di protezione civile di Segariu.

L’incendio ha interessato una superficie di 2,5 ettari a stoppie di grano e alcuni alberi di Eucaliptus, minacciando un boschetto di lecci. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:45.



2- Incendio in agro del comune di CARBONIA, località "CASE PIONCA-BARBUSI", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di MARGANAI.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di CARBONIA, coadiuvato dal personale delle organizzazioni di volontariato TERRA MARE di Carbonia, GEV di Villamassargia e ADAVD di Gonnesa.

L’incendio, per cause ancora da accertare, è partito dalla strada provinciale che da Carbonia conduce alla frazione di Barbusi. Le fiamme hanno interessato circa 2000 mq di stoppie, incolto e canneto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:30.



3- Incendio in agro del comune di SORSO, località "LU PADRU", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di ANELA.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di SASSARI, coadiuvato dai barracelli di Sorso.

L’incendio ha interessato circa 1 ettaro di oliveto e vigneto in condizioni di abbandono. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.



4- Incendio in agro del comune di SASSARI, località "PODERE N. 10", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di BOSA.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di ALGHERO, coadiuvato da 2 squadre del cantiere Forestas Alghero-Prigionette e dai barracelli di Sassari.

L’incendio ha interessato una fascia di 0,5 ettari coltivata a Eucaliptus e un oliveto in condizioni di abbandono. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:45.



5- Incendio in agro del comune di SASSARI, località "CAMPANEDDA", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di BOSA.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale elitrasportato del Corpo forestale, coadiuvato dai VVF e dai barracelli di Sassari.

L’incendio ha interessato circa 0,3 ettari di superficie incolta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:45. Il Corpo forestale ha comunicato notizia di reato all'autorità giudiziaria per causa colposa.