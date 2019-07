Successo per il Colosseum nella spiaggia di Balai a Porto Torres

Si aspetta che il sole regali al pubblico un tramonto mozzafiato e si parte con il Colosseum 7. La card sempre solida anche se c è qualche match insolito.



















Nonostante il cambio programma a 4 giorni dall'evento, il Colosseum si conferma un'evento solido nel panorama delle Mma italiane. Suggestiva la nuova location che vede la gabbia del Galà, a pochi metri dalle cristalline acque, della spiaggia di Balai a Porto Torres. Pubblico delle grandi occasioni', più di mille persone hanno circondato la gabbia dell'evento sardo. Il pubblico inizia già ad infiammarsi nei 5 match dell' under cardRoberto Dire VS Giuliano CiaduVince Ciadu 1 round 47'' ghigliottinaLuca Polis VS Marco RaffagniniVince Raffagnini 2'24 1 roun tkoAlessio Chessa vs Gilberto SitziaVince Chessa 47"primo round koChristopher Biccheddu VS Marco CarlottiVince Biccheddu 8"primo round koDaniele Luzzu VS Simone BaselliVince Luzzu 1'55 1 round ghigliottinaVincenzo Muzzu VS Damiano FogliataVince Fogliata 1'22 1 round KoDylan Hazan VS Fabio De LucaVince Hazan decisione unanimeAntonello Dettori VS Marco ManovaliVince Manovali 1'28 Primo round TuoMichela Tremonti VS Adriana FusiniVince Fusini decisione unanimeNicola Chessa VS Luca ArmettaVince Chessa deciso e unanimeGaezi Da Souza VS Michael PaganiVince Pagani 2'46 2 round KoAlessio Ibba VS Fabio PagliaccioVince Pagliariccio1'42 1 round ghigliottinaPrima del co main event, si svolgono le finali del Colosseum Ground Fighting, dove si assegnano le 2 cinture di Campione Colosseuma Luca Pegorari per la - 70e al brasiliano Carlos Santos nella + 70Ad anticipare i2 match più attesi della serata, una sorpresa per il pubblico del Colosseum, vengono sparati i fuochi d' artificio sulla spiaggia di Balai ,che sembrano veramente essere graditi, dagli ospiti del Galà.Seguono il co main eventKevin Junior VS Paolo ZorziVince Kevin 45" 1 round infortunioEd il main eventAndrea Brighenti VS Mirco Marogna.Vince Marogna 1'47 2 round tkoChiudono una serata magistralmente orchestrata dal promoter Gianmario Mereu e da tutto il suo staff, che entusiasta di come si stanno sviluppando le Mma nell' isola promette di restare sul pezzo e "minaccia" , un nuovo Colosseum prima della chiusura dell' anno.