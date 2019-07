Nel complesso sportivo del Tennis Davis Club di Marieddu Pinna il Memorial di Doppio “Tore Ginesu”

Nel complesso sportivo del Tennis Davis Club di Marieddu Pinna, si è svolta la 7ma edizione del Memorial di Doppio “Tore Ginesu”, i partecipanti di questa edizione sono stati numerosi, ed oltre ai vecchi amici che con Lui giocavano a questo sport, ormai di anno in anno gli iscritti aumentano, sollevando anche notevolmente il livello agonistico. La coppia che si è imposta nella finale, di fronte ad un pubblico numeroso e qualificato, è formata da Fabrizio Idini e Cristian Pirino che sono ormai habitué del Torneo, ed hanno avuto la meglio sulla validissima coppia Loddo-Pistis. Nel secondo tabellone si impone la coppia Piroddu-Piana su Calaprice-Rugiu. le premiazioni si sono svolte al termine della finale, e i trofei sono stati consegnati dalla Sig.ra Uccia Muresu moglie di Tore Ginesu e dalla figlia Rossella, per il secondo Tabellone i premi sono stati consegnati dalla Rappresentante del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta OSj la Dama Daniela Falchi. L’appuntamento è al 2020 con grandi sorprese per giocatori e pubblico.