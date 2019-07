Il Torneo Memis all’Accademia Tennis di Sassari alla sua sesta edizione

Questo sarà l’ultimo anno nel quale la competizione si svolgerà su due campi: nel mese di giugno si è conclusa la gara di aggiudicazione per l’impresa che realizzerà due nuovi campi, dei quali uno coperto, opera molto attesa dagli appassionati del quartiere Rizzeddu e di tutta la città.





















Si concluderà sabato 6 luglio la sesta edizione del Torneo FIT (Federazione italiana tennis) Memis terza e quarta categoria dell’Accademia tennis di Sassari. Con 87 iscritti, tra uomini e donne, la competizione è riuscita a radunare appassionati da tutta la Provincia di Sassari e non solo.Sono rappresentati i circoli Accademia, Torres, TC Davis, TC Milano 26, CUS (Sassari), Porto Torres, TC Alghero, Ittiri, Olbia, Nuoro, Irgoli.Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno il Torneo FIT organizzato dalla storica scuola tennis di via Rockefeller, fondata nel 1990, ha reclutato amanti della racchetta di tutte le età: tra gli iscritti figurano ben 20 giovani under 14 e under 16 e, all’estremo opposto, giocatori over 65.Al momento il tabellone di terza categoria è approdato al secondo turno. Venerdì si disputeranno le semifinali mentre sabato alle 10.00 i campi in greenset ospiteranno le finali del tabellone maschile e femminile.Tra gli iscritti under 14, si segnalano alcuni giocatori molto promettenti anche in ottica di crescita del movimento tennistico nazionale.Il torneo, appuntamento ormai consolidato nell’area del Nord Sardegna, è possibile grazie all’impegno del Maestro Mino Piu, degli istruttori federali Gabriella e Carlo Piu, di Sergio Laneri e Antonio Arru - membri del comitato organizzatore - dei soci e di tutti gli sponsor che hanno contribuito.