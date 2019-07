Sardegna, offerte last minute con Grimaldi Lines

Vacanze e relax a prezzi davvero vantaggiosi! E’ quanto propone Grimaldi Lines con la promozione Last Minute 2019, dedicata a tutti coloro che non hanno ancora prenotato il loro viaggio e che possono scegliere liberamente le date di partenza e di ritorno più convenienti.

L’offerta prevede infatti il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) per le prenotazioni effettuate entro il 31 luglio 2019, su alcune partenze selezionate fino al 30 settembre 2019.

Lo sconto è valido su tutti i collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e viceversa. Si applica al passaggio nave e ai supplementi per le sistemazioni a bordo e per i veicoli e gli animali domestici al seguito ed è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con la tariffa speciale dedicata ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e Sicilia.

Con Grimaldi Lines, il viaggio via mare è già un anticipo di vacanza. La Compagnia opera infatti esclusivamente con cruise ferry di ultima generazione e moderni traghetti, per un’età media della flotta di soli 10 anni. A bordo è sempre garantito un buon livello di servizi e di accoglienza, che trasformano la

traversata in un’esperienza molto piacevole e rilassante.