Progetto Agorà, divertimento ed educazione a cavallo per i ragazzi di Porto Torres

«Si tratta di attività importanti e fondamentali – conclude Rosella Nuvoli – ringrazio di cuore la scuola, le dirigenti scolastiche e gli insegnanti, gli alunni e il personale del maneggio per aver dato l'opportunità a questi ragazzi di partecipare a questo bellissima iniziativa. Si conclude così il progetto Agorà: ricordo che un altro progetto del bando si è concluso lo scorso anno ed era indirizzato alla formazione di 22 giovani come assistenti di sala fitness, proposto e portato avanti dalla palestra XlCenter. Infine, da ieri è disponibile il bando contributi destinato alle associazioni e cooperative per organizzare le attività estive, mi auguro che ci sia un'alta partecipazione».

























Si sono concluse le attività del progetto Agorà, che ha visto protagonista anche il Comune di Porto Torres. L'ultimo progetto che ha impegnato gli studenti di alcune scuole cittadine era dedicato all'equitazione ed è stato promosso dall'associazione sportiva Circolo ippico equitazione Porto Torres.Il progetto si chiama B.E.S., acronimo di Beautiful equestrian society, ha avuto come obiettivo la socializzazione dei ragazzi, la collaborazione finalizzata alla risoluzione dei problemi e la crescita personale e il miglioramento dei rapporti con il gruppo di appartenenza, contrastando quindi ogni forma di bullismo e discriminazione, e contribuendo al rispetto per la natura e degli animali. Il progetto ha coinvolto l'istituto comprensivo numero 2 e l'istituto comprensivo numero 1, per un totale di due terze della scuola secondaria di primo grado.«Il progetto è andato molto bene – commenta l'assessore alle Politiche sociali Rosella Nuvoli – il feedback che ho avuto dall'associazione Circolo ippico di equitazione e dalle scuole è stato ottimo: c'è stato un grande coinvolgimento emotivo sia degli alunni, sia degli insegnanti. Il progetto si è concluso in concomitanza con la fine delle scuole, i ragazzi hanno seguito lezioni di teoria come quelle di mascalcia, cioè le tecniche di ferratura del cavallo, sull'anatomia e infine attività anche in sella. Alla conclusione del progetto i ragazzi hanno imparato ad andare al passo e in qualche caso anche al trotto».