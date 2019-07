Fondi per il Mater Olbia: domani se ne parla in commissione dopo lo stop della scorsa settimana

Dopo l'naspettato stop alla variazione di bilancio necessaria per lo stanziamento di risorse a favore del Mater Olbia, domani, in seduta congiunta, le commissioni Sanità e Bilancio tornano sul punto.

Si parla di fondi destinati al convenzionamento pari a 25 milioni per il 2019 e a 60,6mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021.



Come si ricorderà, il rinvio richiesto e ottenuto dal capogruppo della Lega, Dario Giagoni, deriverebbe da presunti problemi giuridici legati all'effettiva titolarità dei terreni su cui sorge il Mater Olbia - problemi che sarebbero stati ufficialmente comunicati alla Regione - e sulle modalità di utilizzo di beni 8,5 mln per gli anni 2019 e 2020 destinati alla ricerca che l'esponente chiede siano destinati a ricerche da farsi in Sardegna con le Università di Cagliari e Sassari.

Al momento, la vicenda sembra quindi non avere pace.



Vero è che stanziare somme per il convenzionamento di una struttura privata, quale è il Mater Olbia, non significa che le stesse vengano poi effettivamente spese. I pazienti devono essere espressamente lì ricoverati per sopperire a carenze delle strutture pubbliche: ma, al momento, non si vede quale sia il "valore aggiunto" sino a oggi apportato dalla struttura e tale da giustificare uno specifico flusso e soprattutto di quella portata economica.



La struttura è certamente bella, ma è anche vero che non basta costruire un locale di lusso, con una cucina con le migliori attrezzature, per avere "diritto" alle tre stelle Michelin.