Alle "Giovani Speranze" del Florinas Golf il titolo regionale di golf pitch&putt

La squadra "Giovani Speranza", formata da Pier Mario Bayslak, Davide Caputo, Daniele Berardo e Salvatore Virdis, è campione regionale di golf pitch&putt. I quattro alfieri del Florinas Golf hanno totalizzato 301 punti al termine di due giornate di gare sul selettivo campo di Florinas trasformato in uno splendido paradiso verde alle porte del paese. La squadra "Giovani Speranze"ha superato di slancio gli avversari più agguerriti di "Quelli che il golf bio" , squadra formata da Leonarda Canopoli, Elia Sanna, Salvatore Pintus e Renzo Sedda che nelle due giornate hanno totalizzato 315 punti. Sono stati una quarantina i golfisti partecipanti al Campionato sardo a squadre di pitch&putt che la Fig (Federazione golf) ha assegnato a Florinas riconoscendo così il grande impegno che il giovane circolo golfistico sta profondendo per far conoscere lo sport golfistico anche nel nord ovest della Sardegna. Un campo aperto anche per i turisti che trascorrono le loro giornate sulle spiagge e poi la sera raggiungono il "green" di Florinas per trascorrere le ore serali al fresco e all'aria aperta.

Per quanto riguarda la gara di campionato sardo, al terzo posto si è classificata la squadra "Asso" formata da Renato Biressi, Caterina Luddi, Rosangela Nieddu e Claudio Luddi.

Risultati interessanti anche per quanto riguarda la classifica netta che tiene conto dei diversi livelli di "handicap" (il metro di misurazione della bravura nel golf per permettere a tutti di gareggiare quasi alla pari): Vittoria di "Quelli che il golf bio" seguiti da "Giovani Speranze", al terzo posto lo "Youth Team" formato da Alessandro Desole (7 anni appena compiuti e grande promessa del golf sassarese), Salvatore Carta, Lino Dettori e Antonio Ledda. A seguire "Florinas A" formata da Ninni Bayslak, Giovanni Chessa, Gigi Solinas e Davide Marzi. Quinto posto per "Asso" e sesto per "The Masters" formata da Pierluigi Mangiarotti, Maria Teresa Ciminelli e i due fortissimi e intramontabili decani del golf Antonio Talu e Francesco canalis. Settimo posto per l'allegra squadra "Semmu di Sassari" formata da Celestino Cresci, Gianni Pittalis, Gianni Cocciu e Pier Luigi Piredda. Ottavo posto per la squadra "Florinas B" formata da Valentina Coni, Salvatore Lungheu, Salvatore Nurra e Valentino Petruzzi.

Passati i campionati sardi, i golfisti sono pronti a rientrare in campo già in questo fine settimana nelle due gare che si svolgeranno a Florinas.

Venerdì 5 luglio dalle ore 17 "Gara di preparazione al Quadrangolare": individuale stableford sul percorso lungo.



Sabato 6 luglio alle ore 9 dul per corso di pitch&putt si svolgerà la gara "Festa del Golf", sarà l'occasione per il battesimo del campo dei nuovi giocatori del club florinesee e, soprattutto, per i partecipanti della lodevole iniziativa che il Florinas Golf ha fatto in collaborazione con l'Ats (Azienda tuitela della Salute) coinvolgendo in un progetto pazienti del Centro di salute mentale. I giocatori alle prime armi giocheranno in coppia con un giocatore più esperto che li guiderà durante la gara.