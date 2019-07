Sassari. La Dinamo giovedì mette in vendita i posti liberi per abbonamento al Campionato 2019/2020

A partire da giovedì 11 luglio chi desidera sottoscrivere un abbonamento per il campionato LBA 2019-2020 può rivolgersi presso la biglietteria di via Pietro Nenni (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e 16:30 alle 19:00), per garantirsi un posto per la regular season LBA 2019-2020.









A partire da giovedì 11 luglio sarà disponibile un numero limitato di posti per la sottoscrizione di nuovi abbonamentiLa Dinamo Banco di Sardegna si prepara alla nuova stagione che si preannuncia ricca di emozioni e imprese esaltanti. Ultimate le operazioni di verifica delle richieste formalizzate dopo la conferma della quasi totalità dei posti in prelazione, per andare incontro alle tantissime richieste la società metterà a disposizione dei posti per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti. Il numero sarà inevitabilmente limitato e sarà garantito l’accoglimento delle richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili tenendo rigorosamente conto dell’ordine cronologico di arrivo.