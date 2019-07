Sardegna. Violento incendio a Villanova Monteleone: tre gli elicotteri in azione

ULTIM'ORA









Giornata che si presenta particolarmente impegnativa, in ragione dei forti venti, quella si annuncia oggi per il il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.Mezzi e personale si stanno muovendo in questo momento, con l'ausilio di ben due dei suoi elicotteri leggeri provenienti dalla base di Bosa ed Anela, supportati dal Super Puma proveniente da Fenosu, per contrastare un incendio scoppiato in località POD.E MANDRA SA PERDA nel comune di Villanova Monteleone.In altra località, nel comune di Pula, sta intervenendo l'elicottero proveniente dalla vicina Base di Pula.