Brevi dal Comune di Sassari

Bandi Lavoras – Graduatorie definitive. Sono state approvate le graduatorie definitive dei bandi Lavoras per varie figure professionali, comprese quelle gestite tramite cooperative sociali di tipo B. Le prove di accertamento dell'idoneità professionale, come previsto dall'avviso pubblico, si terranno nei prossimi giorni. Le convocazioni saranno pubblicate sul sito www.comune.sassari.it e sull'albo pretorio del Comune. Non ci saranno comunicazioni personali.

















Concessione delle palestre in orario extrascolastico. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati il bando e la modulistica per la richiesta di concessione in uso nell'orario extrascolastico delle palestre e degli impianti sportivi comunali. Le domande dovranno essere presentate all'ufficio protocollo in piazza del Comune 1 entro le 12 del 12 luglio per le palestre scolastiche, mentre per gli impianti sportivi comunali affidati in gestione direttamente ai concessionari delle strutture.Disinfestazione cimitero. Il 22 luglio il cimitero rimarrà chiuso per disinfestazione.