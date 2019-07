Dal 25 al 28 luglio a Olbia il Festival dello Street Food

Info e news on the road su: www.ttsfood.it



























Il coloratissimo format TTS-FOOD sbarca nuovamente in Sardegna. Piazza Elena di Gallura, nel pieno centro di Olbia di fronte al porto, ospiterà dal 25 al 28 luglio 2019 la carovana più famosa e gustosa d'Italia. Per questa tappa sarda, coperta dal patrocinio del Comune di Olbia, la Typical Truck Street Food darà vita ad un evento fantastico, ricco di suggestivi spettacoli ed entusiasmanti attrazioni. Un vortice di ottimo cibo “on the road” a due passi dal mare, accompagnato da momenti musicali, aperitivi pieni di atmosfera e cene sotto le stelle.La Ttsfood ha selezionato per la tappa di Olbia 25 Street Chef che a bordo dei loro Truck e ApeCar posizionati a cerchio, tra luci, padelle e fornelli creeranno una gustosa sinfonia di ricette gourmet. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone giganti e tanti giochi da fare in famiglia.Artisti di strada e musica arricchiranno il festival con affascinanti performance e suggestive attrazioni.Dal 25 al 28 Luglio Olbia diventerà la capitale del gusto:Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e chianina; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada, tortini di pasta al salmone, spiedini di pesce, ostriche e prosecco. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all'induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara, alla gricia, cacio e pepe e amatriciana; Olive e cremini ascolani; Pizza e calzoni cotti a legna; Patate fresche e fritte al momento metodo Olandese; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane cà meusa, crema di pistacchio e cassatine; Patate e pollo fritti sul posto; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; Panini gourmet con burratine campane, verdure alla griglia e salse fatte in casa; Ottima birra artigianale Bavarese Cruda. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi e molto altro ancora. Dolce e salato da tutta Italia.Saranno 4 giorni all'insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini... e soprattutto ottimo cibo di strada.