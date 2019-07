Alghero.Pubblicati due avvisi di selezione per comandante Polizia Locale e Dirigenti area tecnica

Nei giorni scorsi è stato pubblicato analogo avviso pubblico riguardante il conferimento di due incarichi dirigenziali - art 110 Dlgs 267/2000 - per ricoprire il ruolo di dirigente di area tecnica nei posti rimasti vacanti. La procedura è finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie dell’incarico. Le competenze tecnico-specialistiche sono richieste nelle materie, nelle attività e nelle linee di intervento che riguardano i servizi tecnici degli Enti Locali: Urbanistica e Diritto Urbanistico; Edilizia Privata; Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia privata, attività produttive, commercio; Normative tecniche in materia di Urbanistica, edilizia privata, attività produttive, commercio; SUAPE; Procedure espropriative; Pianificazione Strategica; il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 24 luglio. (www.comune.alghero.ss.it - servizi al cittadini - bandi avvisi graduatorie).





































Pubblicato oggi l'avviso di selezione per il conferimento di un incarico di alta specializzazione - art 110 Dlgs 267/2000 - di Comandante Cat. D1 da destinare all'area Sicurezza e Vigilanza.Il Comune di Alghero procede alla selezione il conferimento di n. 1 incarico di Comandante - Cat. D1 del comparto Regioni ed Autonomie Locali di Alta Specializzazione nel campo della gestione di funzioni di polizia locale, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 22, del vigente regolamento comunale per il reclutamento del personale. L’incarico sarà conferito dal Sindaco di Alghero a conclusione della procedura selettiva. Il possesso di comprovata esperienza professionale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico è desunto dai curricula presentati e dagli eventuali colloqui, dai quali emergano conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e della normativa collegata, conoscenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che afferiscono alle funzioni sopra descritte, esperienza di lavoro in posizioni almeno direttive nelle specifiche materie oggetto dell’incarico e con particolare riguardo una specifica esperienza maturata nella direzione e nella gestione delle funzioni di polizia locale conoscenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. il termine per la presentazione delle istanze scadrà il 26 luglio. ( www.comune.alghero.ss.it - servizi al cittadini - bandi avvisi graduatorie )