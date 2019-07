Sassari. Minacce all'infermiera del pronto soccorso: uomo identificato e denunciato dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 9 luglio, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Sassari, un uomo di 45 anni circa, spazientito dall’asserita prolungata attesa per ricevere cure mediche si era rivolto con espressioni minacciose nei confronti di una infermiera di turno, tentando addirittura di colpirla; l’incresciosa azione è stata interrotta da un collega infermiere intervenuto a difesa della donna, così scongiurando l’aggressione e mettendo in fuga l’individuo.

In base alla descrizione fornita dalla donna in sede di denuncia, nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Sassari hanno identificato l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per qualche precedente, e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia.