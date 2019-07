Alghero. Sport e sviluppo economico, accordi con la Catalogna

“I rapporti con la Generalitat e con la Catalogna in generale proseguono e si intensificano – aggiunge Mario Conoci - e l’incontro di ieri con il Segretario dello Sport è stato molto proficuo." A breve sono previsti altri appuntamenti con istituzioni catalane per portare avanti i progetti discussi ieri a palazzo Civico.





















Incontro del Sindaco Mario Conoci ieri sera a Palazzo Civico con Gerard Martí Figueras, Segretario Generale dello Sport della Generalitat de Catalunya, con Luca Bellizzi Delegato in Italia della Generalitat, e Gustau Navarro, delegato per Alghero. Al centro i rapporti sempre più stretti tra Amministrazione e Generalitat con particolare riferimento allo sport. Primi interventi in lingua algherese del Sindaco di Alghero. “Abbiamo avviato la programmazione congiunta tra le due realtà – spiega – oltre che iniziative che coinvolgono le società sportive algheresi e catalane e anche in previsione di appuntamenti di grande risonanza. L’obbiettivo è quello di integrare la comune identità culturale e linguistica con lo sviluppo economico”.