La Lega "scompare" dal consiglio comunale di Alghero

Pubblichiamo il commento dei portavoce del Movimento 5 stelle nel consiglio comunale di Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu dopo che i leghisti - ora ex - Monica Pulina e Giovanni Monti hanno raggiunto Leonardo Polo nel Gruppo Misto





«Detto questo, siamo allibiti nell'apprendere che tre, e ribadiamo, tre consiglieri abbiano abbandonato la Lega che, di fatto, sparisce dal panorama politico algherese. Grosse responsabilità ha certo chi governa il partito, almeno in Sardegna, visto che non hanno perso uno, ma tutti i consiglieri. Non essendo radicati nel territorio, hanno aperto la porta a chiunque pensando che poi, per mera gratitudine, questi avrebbero seguito acriticamente come le pedine di una scacchiera gli ordini provenienti da Pontida".