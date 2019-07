ULTIM'ORA

Gravissimo incidente sulla litoranea da Sorso a Castelsardo. Giovane muore nell'impatto

La strada statale 200 ‘dell’Anglona’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente all’altezza del km 18,700, nel territorio comunale di Sorso in località Marritza, poco prima di Punta Tramontana. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità alternativa.



Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti tre veicoli e, dalle prime informazioni ricevute, un uomo del quale non sono state rese note le generalità, si parla di un giovane, è deceduto nell'impatto.



Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per procedere alla riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO