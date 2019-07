Frontale sulla litoranea per Castelsardo. Giovane muore nell'impatto: famiglia in codice rosso

Tragedia questa mattina sulla strada statale 200 ‘dell’Anglona’ all’altezza del km 18,700, nel territorio comunale di Sorso in località Marritza verso Castelsardo, poco prima di Punta Tramontana.



In un pauroso incidente frontale è morto un giovane di Valledoria scontratosi frontalmente con una autovettura proveniente in senso contrario. Il giovane sarebbe morto subito dopo l'impatto per le gravissime lesioni subite. Gravi le conseguenze anche per gli occupanti l'altro mezzo, una famiglia di turisti inglesi composta di quattro persone di cui una bambina. Tutti versano in codice rosso e sono stati immediatamente trasportati presso il pronto soccorso del SS Annunziata di Sassari.



Sul posto sono prontamente intervenute le squadre delle Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, 118, Vigili del Fuoco; subito presenti anche le squadre ANAS per la gestione del traffico in sicurezza e procedere alla riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.