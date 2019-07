Visita del Ministro Costa, Mario Conoci "Svolta importante per la gestione della posidonia"

ALGHERO

Il Sindaco di Alghero Mario Conoci ritiene la visita del Ministro un segnale importante, così come la presenza dell’Assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis: “Si sta ripartendo dal punto giusto - afferma - cioè dalla rivisitazione della norma nazionale che ci consenta di non considerare la posidonia un rifiuto speciale e di attuare una gestione razionale del fenomeno, sia dei cumuli storici che di quelli stagionali. La nuova normativa ci dovrà permetterà di trasformare il problema in una risorsa, e, seguendo un iter razionale, riusciremo a farlo. Oggi abbiamo verificato che ci sono tutti i presupposti per gestire il problema con una nuova legge, alla cui preparazione stiamo offrendo tutta la nostra collaborazione, per arrivare al risultato che tutti, amministrazione, imprese, cittadini, vogliamo raggiungere”.









"La visita oggi ad Alghero del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il suo interessamento diretto per il fenomeno della posidonia spiaggiata sono certamente un buon segnale che ci fa guardare con ottimismo ad una nuova prospettiva per la cura dei nostri litorali. Sono certo che l’iniziativa legislativa di Paola Deiana e la sua stretta collaborazione con il Ministero dell’Ambiente costituiscano un importante punto di svolta per la migliore soluzione positiva del fenomeno della posidonia".