Muay Thay Sassari. Jessica Meloni si aggiudica il confronto sul ring di piazza Sella a Iglesias

A lei, infatti, le terna arbitrale ha dato i punti maggiore in tutti e tre i round, decretando così la sua vittoria.









Jessica Meloni ha fatto suo anche il ring del The Night of Super Fight 7 che nei giorni scorsi a Iglesias, nel palcoscenico di piazza Sella, ha richiamato un pubblico appassionato e delle grandi occasioni. La manifestazione, promossa da Antonio e Alessandro Alias della Boxing School, si è svolta sotto l’egida della Fikbms.L'atleta sassarese del Tarantini Fight Club, fresca del titolo di campionessa italiana seconda serie, con questo incontro ha fatto il suo esordio nella categoria superiore, la prima serie.L'atleta di boxe thailandese allenata dal maestro Angelo Tarantini si è presentata sul quadro per affrontare l'avverasia, l'oristanese Maura Scanu della Golden Rules, nella disciplina di kickboxing.La guerriera sassarese, nonostante la diversa disciplina di combattimento, ha mostrato subito padronanza di movimenti e si è ben distinta, mostrando sul ring una prestazione eccezionale.