Porto Torres, aziende senza acqua grezza almeno fino a mercoledì

Le aziende insediate nel sito industriale di Porto Torres non saranno rifornite di acqua grezza almeno fino a tutta la giornata di martedì. Secondo quanto riferito dall’Enas al Consorzio industriale provinciale di Sassari, il guasto sulla condotta in località Agliadò è infatti più grave del previsto. Anche se il guasto, nella migliore delle ipotesi, dovesse essere riparato domani sera, almeno fino alle prime ore di mercoledì mattina la condotta non sarebbe in grado di riempire le vasche consortili che riforniscono gli insediati. Il disservizio aveva originato l’interruzione dell’acqua già da venerdì, senza alcuna comunicazione al CIP Sassari. Le riserve idriche consortili hanno tamponato la situazione fino all’esaurimento delle risorse. L’Ente acque della Sardegna non è al momento in grado di assicurare quando il servizio sarà ripristinato.