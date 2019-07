Francesco Renga in concerto a Sassari e Cagliari

Il tour teatrale “L’altra metà” di Francesco Renga arriva anche in Sardegna! Si aggiungono infatti due nuove date al tour autunnale nei principali teatri italiani: il 22 dicembre al Teatro Comunale di SASSARI e il 23 dicembre alla Fiera di CAGLIARI.

Il tour vedrà Francesco protagonista sui palchi dei principali teatri italiani per presentare al pubblico il suo ultimo e ottavo album di inediti “L’altra metà” e i suoi più grandi successi.

I biglietti per le nuove date di Sassari e Cagliari saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di giovedì 18 luglio sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di lunedì 22 luglio nei punti vendita e prevendita abituali.



“L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è un album composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

Attualmente è in radio il nuovo singolo “Prima o poi”, scritto da Gazzelle, Luca Serpenti e lo stesso Francesco. Il video del brano è visibile al seguente link: https://youtu.be/SU4mkSzWgYQ



Questa la tracklist de “L’altra metà”: “Aspetto che torni”, “L’unica risposta”, “Bacon”, “Finire anche noi”, “L'odore del caffè”, “Meglio di notte”, “Dentro ogni sbaglio commesso”, “Improvvisamente”, “Sbaglio perfetto”, “Prima o poi”, “L’amore del mostro”, “Oltre”.



Queste le date de “L’Altra Metà Tour” (prodotto e organizzato da Friends & Partner):



11 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – CREMONA – Teatro Ponchielli

15 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

16 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

19 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

21 ottobre – LEGNANO (MI) – Teatro Galleria

23 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

24 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

26 ottobre – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Palabassano 2

28 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

29 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

31 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

3 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

8 novembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

12 novembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

13 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

15 novembre – ATENA LUCANA (SA) – Gran Teatro Paladianflex

18 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

19 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 novembre – BARI – Teatro Team

22 novembre – BARI – Teatro Team

23 novembre – CROTONE – Pala Milone

25 novembre – PALERMO – Teatro Golden

27 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

1° dicembre – LUGANO – Pala Congressi

5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis

6 dicembre ¬– TRENTO – Auditorium Santa Chiara

7 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

14 dicembre – PARMA – Teatro Regio

16 dicembre – BIELLA – Teatro Odeon

19 dicembre – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

20 dicembre – LA SPEZIA – Teatro Civico

22 dicembre – SASSARI – Teatro Comunale – NUOVA DATA

23 dicembre – CAGLIARI – Fiera – NUOVA DATA



I biglietti per tutte le altre date del tour sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali. Radio partner degli appuntamenti live italiani è RTL 102.5



A maggio 2020, Francesco Renga si esibirà anche all’estero con una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, tra cui Londra, Parigi e Madrid. Queste le date del tour europeo, prodotto e organizzato da Friends & Partners:



10 maggio – ZURIGO – Volkshaus

13 maggio – BRUXELLES – La Madeleine

15 maggio – PARIGI – La Cigale

16 maggio – LONDRA – O2 Shepherd’s Bush Empire

18 maggio – MADRID – Teatro Nuevo Apolo