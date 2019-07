Ivan Cattaneo il 26 luglio ad Alghero per uno spettacolo live alla discoteca il Ruscello

Dal 1975 ha inciso ben 11 album e realizzato moltissime mostre. Nel 1981, con il disco “2060 Italian Graffiati” raggiunse quota 450.000 copie vendute grazie alla riuscita reinterpretazione di brani evergreen di illustri colleghi, tra cui le canzoni “Nessuno mi può giudicare” e “Una zebra a pois”. L’artista ha inoltre partecipato a diversi programmi televisivi di successo, tra cui “Mister Fantasy”, “Music Farm”, “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”









Con Ivan Cattaneo sarà un “Venerdì a pois”. In programma ad Alghero il prossimo 26 luglio al Garden Privè della discoteca il Ruscello a partire dalle 22:30, il poliedrico artista bergamasco sarà infatti ospite della serata dedicata alla buona musica italiana degli anni ’80 di cui è stato indiscusso protagonista. Ad arricchire il palcoscenico i DJ’s Roberto Macchiavello, Arturo e la guest star Ignazio Mura.Cattaneo proporrà tutti i suoi successi, per un live che richiamerà certamente il pubblico delle grandi occasioni. La sua carriera ebbe inizio nel 1975 con la pubblicazione del primo disco, dopo aver vissuto gli anni della Swinging London incontrando personaggi del calibro di Cat Stevens e Frances Bacon.Durante la sua vita artistica Cattaneo ha collaborato con figure di spicco della scena musicale italiana come Roberto Colombo (arrangiatore dei migliori dischi dei Matia Bazar e di Antonella Ruggiero, già al fianco di Fabrizio De Andrè), la PFM e l’indimenticata Giuni Russo, per la quale realizzò gli ultimi videoclip prima della sua prematura scomparsa.