Sardegna. In arrivo nuovi agenti di Polizia penitenziaria

Il commento di Mario Perantoni, deputato M5S, membro della Commissione Giustizia Camera dei Deputati: "Ogni pubblica amministrazione necessita di un organico adeguato alle esigenze che la caratterizzano, e in qualità di membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, posso affermare di essere pienamente soddisfatto per un intervento di fondamentale importanza".





Qualcosa inizia a muoversi nel delicato mondo carcerario, dove una cronica carenza di organici costringe spesso gli agenti di Polizia penitenziaria a svolgere il proprio lavoro in condizioni di disagio.A partire dal 31 luglio saranno pienamente operative le nuove assunzioni negli istituti penitenziari. Con un incremento di 1162 nuovi agenti di Polizia penitenziaria e altri 1300 in via di assunzione, il Governo intende migliorare le condizioni lavorative degli organici a disposizione nelle carceri italiane, e naturalmente quelle degli stessi detenuti. Gli agenti di polizia penitenziaria, tra personale maschile e femminile, di prossima assunzione presso gli istituti sardi saranno così ripartiti:Alghero 5Arbus Is Arenas 2Cagliari 6Isili 11Lanusei 1Mamone 12Nuoro 17Oristano 13Sassari 6Tempio 4